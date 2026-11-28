A conclusione di mirati e tempestivi accertamenti, i militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri (FR) hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il legale rappresentante di un locale impianto di distribuzione carburanti. Le ipotesi di reato contestate sono frode nell’esercizio del commercio e danneggiamento. L’attività d’indagine è scaturita dalla formale denuncia-querela sporta da un 61enne residente a Vallemaio (FR). L’automobilista si era recato presso il citato impianto per effettuare un normale rifornimento di gasolio alla propria vettura. Contestualmente all’operazione, l’uomo aveva precauzionalmente erogato a parte circa due litri dello stesso carburante all’interno di un contenitore trasparente. Il veicolo, subito dopo il rifornimento, non è riuscito a mettersi in moto. L’ispezione visiva del liquido con tenuto nel recipiente ha immediatamente rivelato la presenza di una vistosa anomalia: al gasolio si presentava frammista una sostanza eterogenea e biancastra, verosimilmente acqua o altro liquido non combustibile. L’autovettura è stata quindi recuperata tramite soccorso stradale e ricoverata presso un’autofficina specializzata di Coreno Ausonio (FR). La successiva perizia tecnica condotta sui campioni prelevati e sulle parti meccaniche ha confermato in pieno i sospetti: nel serbatoio era presente carburante gravemente contaminato da sostanze estranee. Tale alterazione ha provocato l’istantanea rottura della pompa di iniezione e il conseguente, grave danneggiamento del motore.

Redazione Digital