Ristorante erotico in Italia, tutto esaurito ecco l’apertura

Statue candide in pose classiche, tappezzeria che vista da lontano pare mostrare solite losanghe, ma se ti avvicini emergono silhouette in pose audaci. Nella carta delle vivande piatti come «La Mela del Peccato», «Oh My Good», «Too Hot to Handle», «Saltami Addosso». Paccottiglia da fiera del cattivo gusto? No, è Voglia Milano, in via Panfilo Castaldi, nel cuore di Porta Venezia, primo ristorante erotico in Italia, aperto solo la sera (e sabato e domenica fino alle 3 di notte). Non poteva che aprire nella città palcoscenico di stile e tendenze, sfidando il rischio di essere considerato un luogo equivoco. Abbiamo chiesto ai due proprietari di raccontarcelo. Sono Claudia Mangano, 29 anni, e Stefano Vaccaro, 26, siciliani, imprenditori con svariati locali tra Italia, Spagna, Inghilterra. corriere.it