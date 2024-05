Veroli, i candidati di Rete democratica incontrano gli elettori all’Hotel Relais

“Presentato già alla cittadinanza il logo e inaugurata la sede del movimento, quella di giovedì vuole essere una più totale condivisione di idee dei candidati in lista per un impegno verso la comunità in modo più inclusivo ed efficace. Cos’è Rete Democratica? Si tratta di una realtà progettuale che aspira a qualcosa di ancora più ambizioso per Veroli. Rinnovare per rinnovarsi attraverso una rete di connessioni è il principio chiave del gruppo che muove i suoi passi verso una politica intesa al servizio della comunità, con nuovo e rafforzato vigore. “È forte la voglia di alzare l’asticella, puntare ancora più in alto e cominciare a credere nei grandi sogni – ha affermato Francesca Cerquozzi – Ogni candidato sarà parte di un tutto, tassello essenziale di un percorso che verrà condiviso con la cittadinanza. La nostra è una squadra differenziata e pronta, che, nella sua eterogenea freschezza, attende solo di essere rivelata alla città. Veroli è la nostra casa, la nostra città, una comunità viva e forte abituata a guardare in alto; una terra laboriosa di cooperazione e associazionismo che deve cogliere tutte le opportunità del futuro, economiche e lavorative.

Ci candidiamo proprio per questo. È importante comunicare chiaramente a tutti chi siamo, ma è altrettanto importante che gli elettori sappiano chi non siamo. Non siamo una proposta politica personale, individuale e unilaterale, ma un percorso collettivo e comunitario: una rete forte e ampia per dare ad ognuno lo spazio necessario per esprimere e progettare le proprie idee. La nostra Rete è un’idea di futuro elaborata con e per i cittadini, per un’idea condivisa di città e di agire politico. Vi aspettiamo giovedì 18 maggio dalle 20. Seguirà un momento di convivialità e di ristoro.

Portate con voi il vostro entusiasmo e connettetelo con il nostro”.

Redazione Digital