Rissa violenta tra extracomunitari, in Ciociaria 4 fermati

A Fiuggi, personale della Polizia di Stato ha denunciato 4 persone, tutte straniere, per il reato di percosse in concorso, nei confronti di un loro connazionale. Ad operare sono stati i poliziotti del Commissariato della città termale, che hanno ricostruito l’accaduto.

La lite sembrerebbe scaturita per futili motivi e la vittima nella circostanza è stata aggredita e malmenata. Alla luce di quanto è emerso per i 4 è scattata la denuncia.

Redazione Digital