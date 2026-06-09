Minaccia di ammazzarsi in Ciociaria, messa in salvo dalla Polizia
La Polizia di Stato è intervenuta in soccorso di una ragazza che aveva manifestato intenti autolesivi.
Ad intervenire sono stati gli agenti del locale Commissariato di P.S., in seguito a segnalazione diramata dalla Sala Operativa della Questura.
Giunti immediatamente sul posto, gli operatori intercettavano la ragazza sporta all’esterno della balaustra, in posizione precaria, sul sottostante affluente del fiume Rapido, ad una decina di metri d’altezza.
In evidente stato di agitazione, improvvisamente la giovane si staccava dalla balaustra, restando appesa ad un filo di acciaio, con il corpo sospeso nel vuoto. Con mossa fulminea, prima che si lasciasse cadere, i poliziotti la afferravano e la riportavano sul ponte, in sicurezza.
Subito dopo sopraggiungevano sia il personale sanitario, nel frangente allertato, che la madre della ragazza, alle cui cure la stessa veniva riaffidata.
Una storia a lieto fine grazie alla professionalità di Giuseppe e Pino, i poliziotti del Commissariato di Cassino intervenuti nella circostanza.
Redazione Digital