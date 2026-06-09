Finti annunci online, pezzi di ricambio in Ciociaria fermati 2 malviventi

Vendevano pezzi di ricambio per auto su internet, ma una volta incassato il denaro sparivano nel nulla. Con l’accusa di truffa in concorso, i Carabinieri della Stazione di Pico (FR) hanno denunciato a piede libero due persone: un 63enne di origini pakistane, residente a Napoli e incensurato, e una 51enne di Casoria (NA), già con precedenti di polizia. Le indagini sono scattate lo scorso 19 maggio, in seguito alla denuncia presentata da un 23enne di Settefrati (FR). Il giovane, in cerca di un motore per la propria autovettura, aveva risposto a un annuncio su un noto portale di compravendite online. Tranquillizzato dai modi dei finti venditori, il ragazzo ha completato l’acquisto versando la somma di 2.890 euro tramite bonifico bancario. Subito dopo aver ricevuto l’accredito, però, i due truffatori hanno tagliato ogni ponte, rendendosi di fatto irreperibili. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato una serie di accertamenti tecnici e bancari, riuscendo a ricostruire l’inganno e a dare un volto ai due responsabili.

Incrociando i dati, i Carabinieri hanno scoperto che i due indagati si erano divisi i compiti:

Il conto corrente su cui era stato dirottato il bonifico del giovane acquirente risultava intestato alla 51enne campana.

Il numero di telefono, utilizzato per condurre la trattativa e rassicurare la vittima, era invece intestato al 63enne.

Raccolte le prove necessarie, per la coppia è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Cassino. L’Arma dei Carabinieri coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a prestare la massima attenzione durante gli acquisti sul web, diffidando di offerte eccessivamente vantaggiose e prediligendo sempre piattaforme certificate e metodi di pagamento sicuri. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi alla Stazione Carabinieri più vicina prima di effettuare transazioni di denaro.

Redazione Digital