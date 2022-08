Rifiuti in Ciociaria, “Nuova discarica a Frosinone il Partito democratico si nasconde”

“La lettera della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti all’indirizzo della Provincia di Frosinone parla chiaro: il Partito Democratico, che gestisce l’Ente Provincia, ancora una volta si nasconde nel non comunicare ai cittadini che deve individuare il sito della nuova discarica – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Sono borbonici e papalini, a seconda di dove si trovino. A Roma ci sommergono di Rifiuti, mentre quando sono qui fanno finta di difendere il territorio. La gestione scellerata del Ciclo dei Rifiuti, che ha portato, per anni, questi ultimi da Roma nella nostra provincia, è stata colmata da una discarica che era già presente, quella di Roccasecca, ed oggi c’è il problema di andare ad individuare il sito per una nuova discarica. Si sta facendo il “gioco del rimpiattino” per far sì che alla fine la Regione Lazio nomini un Commissario, per sottrarsi alla responsabilità di individuare un nuovo sito; nella speranza, vana, di far sì che la responsabilità non ricada sul Partito Democratico, in realtà, vero colpevole di tutto ciò. Sempre più incommentabili. Lo specchio di un PD che non sa più cosa fare”.

Redazione Digital