Gazebo e banchetto Lega giovani, bagno di folla a Civitavecchia

Lega giovani a Civitavecchia. In vista delle prossime elezioni gazebo e banchetto in largo Marco Galli. I ragazzi della Lega hanno pubblicizzato il programma di Salvini. Capitolo dedicato al presidenzialismo alla francese, occhi puntati al genitore 1 e 2, maternità surrogata, liberalizzazione della cannabis e ideologia gender, a cui la Lega dice no. Per le donne la richiesta a riconoscere un anno di pensione anticipata per ogni figlio. A cui si aggiunge il diritto alla pensione a 63 anni con almeno 20 anni di contributi. Ancora con riferimento alle donne, la proposta contro la violenza di genere e il capitolo “Obiettivo zero femminicidi” con la scorta alle vittime di stalking. Numerosi simpatizzanti e sostenitori hanno riempito largo Galli ritirando materiale elettorale. Erano presenti il coordinatore federale Luca Toccalini, il coordinatore regionale candidato alla Camera dei deputati, Marco Pietrandrea, la coordinatrice provinciale Frosinone, Maria Veronica Rossi, il coordinatore di Civitavecchia Dario Rufino e tutto il gruppo Lega giovani.

Redazione Digital