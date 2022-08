Frosinone, approfondimento lingue straniere e laboratorio teatrale nelle scuole

Dal prossimo anno scolastico, tutte le scuole di Frosinone potranno contare su un alleato in più per l’apprendimento delle lingue. Grazie all’accordo di partenariato siglato tra Comune e Klimax Theatre Company, compagnia professionista formata da attori madrelingua e bilingue, riconosciuta dal MIC e dalla Regione Lazio, partirà il progetto dal titolo “Klimax stream”, un vero e proprio laboratorio teatrale con l’aggiunta di materiale didattico digitale polifunzionale e questionari, a disposizione dei docenti, per valutare l’apprendimento attraverso un account che consentirà di fruire dell’esperienza teatrale in lingua, con gli studenti in presenza o in DAD. “L’amministrazione comunale – ha affermato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – intende sostenere ogni iniziativa, rivolta ai giovani, che valorizzi e promuova l’espressione artistica attraverso il teatro di prosa, la musica, il canto e la danza, favorendo, inoltre, la conoscenza delle lingue straniere quale veicolo di crescita personale e dell’intera comunità”. “I nostri ragazzi – ha aggiunto l’assessore all’istruzione, Valentina Sementilli – avranno l’opportunità di assistere a 6 spettacoli pensati non solo per favorire l’apprendimento della lingua in modo originale e divertente, ma anche per veicolare il dibattito su tematiche importanti, come l’utilizzo consapevole dei social, l’educazione civica e la letteratura straniera. ‘Switch&Play’, ‘Social Network’, ‘Sir Smith’, ‘Shakespeare is Back’ le pièces in lingua inglese; ‘La vie Virtuelle’ e ‘Monsieur Gilliard’ in francese”. Il progetto ideato dalla Klimax Theatre Company non si limita alla semplice visione di spettacoli in lingua on line, ma è un vero e proprio laboratorio linguistico teatrale, poiché per ogni singolo spettacolo sono previsti contenuti di approfondimento, studio e ricerca. Si parte dal video integrale dello spettacolo in lingua originale e si prosegue con lo script, il glossario lessicale, il materiale informativo con approfondimenti relativi al tema trattato, il video tutorial che spiega i “passaggi” delle opere teatrali e, infine, il questionario sulla comprensione dell’opera, creando spunti di riflessione e momenti di confronto e dibattito. “L’obiettivo futuro sarà quello di incrementare l’offerta teatrale con l’aggiunta di altre pièces anche in spagnolo, tedesco e italiano, affinché la piattaforma possa diventare uno strumento di studio prima della visione dello spettacolo in presenza”, ha dichiarato il Presidente e direttore artistico della Klimax Theatre Company, Luca Varone.