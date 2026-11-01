Raccolta olive in Ciociaria, prezzo dell’olio alle stelle fino a 25 euro
La vendita al litro in Ciociaria è intorno ai 15 euro. Al frantoio addirittura fino a 25 euro. In Italia la produzione ha registrato un calo del 47%.
Sul banco degli imputati, dal punto di vista dei produttori olivicoli, le importazioni di olio d’oliva da paesi extra Ue, in particolare dalla Tunisia, in regime agevolato o addirittura a dazio zero. Questi flussi a dazio zero favoriscono l’immissione dall’estero di olio extravergine d’oliva a basso costo.
Redazione Digital