Fioccano multe in Ciociaria, posti di blocco controlli a tappeto

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato disposto nella giornata di ieri nella città di Fiuggi. L’operazione ha visto l’impiego della Polizia di Stato – con personale del locale Commissariato di P.S. e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio – insieme a un equipaggio della Guardia di Finanza. Gli operatori hanno presidiato le principali vie d’accesso e le piazze della movida, concentrando l’attività sul contrasto ai reati predatori, come furti e rapine, e sulla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il piano operativo si è sviluppato attraverso una serie di posti di controllo posizionati a ridosso dei due ingressi principali della città, per la precisione in Via Capo i Prati e in Piazza Martiri di Nassiriya. Successivamente l’attività ha riguardato il centro cittadino, concentrandosi nella centrale Piazza Spada e nelle vie limitrofe. Il bilancio complessivo dell’operazione fotografa un monitoraggio capillare: in totale sono state identificate quasi 120 persone e sono stati fermati 70 veicoli nel corso dei tre posti di controllo istituiti. L’attività ha visto inoltre la verifica della regolarità di 10 cittadini extracomunitari. Sul fronte della polizia amministrativa, i controlli hanno interessato 6 esercizi pubblici della zona; per uno di questi è scattata una sanzione amministrativa a seguito delle irregolarità riscontrate. Inoltre, nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza, è stato eseguito un provvedimento di ritiro cautelare di 3 fucili ai sensi dell’articolo 39 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Ulteriori servizi di controllo verranno svolti nel corso dei prossimi giorni per garantire la sicurezza della cittadinanza.

Redazione Digital