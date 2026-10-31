Intitolazione scuola al caro Nicola Bianchi, ecco il ricordo del Comune di Monte San Giovanni Campano

Legare il nome di Nicola a un luogo dedicato all’infanzia, alla crescita e al futuro significa custodirne la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni, affinché continui a far parte della vita della nostra comunità. La cerimonia sarà un momento di raccoglimento e condivisione, per ritrovarci nel segno del ricordo, della solidarietà e della vicinanza alla famiglia”. Lo comunica l’amministrazione di Monte San Giovanni Campano.