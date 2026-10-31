Intitolazione scuola al caro Nicola Bianchi, ecco il ricordo del Comune di Monte San Giovanni Campano
Dopo l’iniziativa di GF Editore e del Liceo Sulpicio di Veroli
anche il Comune di Monte San Giovanni Campano ricorda Nicola Bianchi.
“Il Comune di Monte San Giovanni Campano invita la cittadinanza alla cerimonia di intitolazione dell’asilo nido comunale a Nicola Bianchi, giovane concittadino scomparso a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009, il prossimo 5 novembre alle 12 presso l’asilo nido comunale, località Mastrazze
L’iniziativa vuole rendere omaggio alla sua memoria, mantenendo vivo il ricordo di una giovane vita spezzata prematuramente da una tragedia che ha segnato profondamente il nostro Paese.
Legare il nome di Nicola a un luogo dedicato all’infanzia, alla crescita e al futuro significa custodirne la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni, affinché continui a far parte della vita della nostra comunità. La cerimonia sarà un momento di raccoglimento e condivisione, per ritrovarci nel segno del ricordo, della solidarietà e della vicinanza alla famiglia”. Lo comunica l’amministrazione di Monte San Giovanni Campano.
Redazione Digital