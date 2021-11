Dal prossimo 27 novembre ripartiranno le raccolte alimentari promosse da Gioventù Nazionale Arce, l’intero ricavato verrà consegnato alle famiglie che si trovano in difficoltà economica. “Come possiamo constatare il periodo post lockdown ha decisamente portatato ad un incremento del livello di povertà derivante da molteplici fattori – spiega Armando Conte presidente di GN Arce – primo su tutti la riduzione del lavoro subordinato e perciò ci sentiamo in obbligo di dover aiutare queste famiglie, soprattutto in concomitanza con il periodo natalizio, cercando di rendergli il Natale più caloroso”. “Insieme a tutti i giovani del circolo arcese abbiamo ideato questa raccolta alimentare. – continua Conte – Chiediamo aiuto a l’intera cittadinanza affinché possa aiutarci a raccogliere beni di prima necessità, saremo davanti i supermercati di Arce nei prossimi fine settimana, inizieremo sabato 27 novembre presso il Supermercato “Gecop” di via Casilina, inoltre chi vorrà potrà contattarci per donare ma soprattutto per ricevere un pacco alimentare, saremo molto lieti di metterci a disposizione per l’intera comunità, è un atto che dobbiamo al nostro popolo”. “Siamo decisamente convinti che la popolazione arcese apprezzerà molto questa iniziativa – concludono i ragazzi del circolo – e rinnoviamo l’invito ad aiutarci con la raccolta così da poter rendere più felice chi purtroppo nel mezzo di una crisi economica, non può avere le nostre stesse fortune”. Recapiti per la raccolta alimentare e per la consegna dei beni: Armando 3914110972 Bernardo 3473434915Tiziano 3482554123.

Redazione Digital