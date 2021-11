Progetto AllRun Christmas, il progetto ideato da Annalisa Minetti e da Davide De Luca. L’appuntamento per tutti è domenica 19 dicembre 2021 alle ore 10.00 da Altipiani di Arcinazzo ad Anagni. Annalisa Minetti, sempre più esplosiva e carica di energia torna con un nuovo e intrigante progetto che vede lo sport come fulcro di aggregazione e divertimento ma anche e soprattutto come mezzo per tendere la mano e rendere speciale il Natale a quei bimbi ospiti nelle case famiglia del territorio.

Questa volta, a fare da cornice all’evento, saranno gli Altipiani di Arcinazzo ed Anagni. Qui, in queste località dal sapore fiabesco soprattutto durante il periodo natalizio, saranno allestite due location sportive, da Piazza Suria ad Altipiani di Arcinazzo fino alla splendida Piazza Innocenzo III di Anagni dove si svolgerà una mezza maratona (25 km in discesa) che andrà ad unire le due città. Durante la giornata, il 19 dicembre 2021, inoltre si susseguiranno anche una gara non competitiva di 5 km per le famiglie, camminate, giochi, percorsi motori, partite ludiche di Skymano, musica e a evidenziare la magia del Natale non mancheranno i Babbo Natale con i suoi Elfi.

Annalisa Minetti responsabile Nazionale delle pluridisabilità ACSI afferma: “In quest’evento le persone che vorranno partecipare si sfideranno in una corsa leale e appassionata, ma soprattutto ricca di messaggi. Voglio che la magia del Natale sia sempre speciale e questa maratona sarà arricchita dall’unione tra le persone, persone consapevoli che attraverso l’attività fisica possono festeggiare la Vita, ma soprattutto la Vita di tutti quei ragazzi e bambini che non hanno una famiglia di riferimento e che vivono moltissimi altri disagi”.

Lo scopo di Progetto AllRun Christmas, il progetto ideato da Annalisa Minetti e da Davide De Luca, alla sua prima di molte edizioni, è quello di accendere un riflettore sulle case-famiglia e le loro difficoltà e aiutare i ragazzi che vivono nelle case-famiglia e che combattono ogni giorno per la loro dignità e per i loro diritti.

In questa giornata di festa ad AllRun Christmas oltre ad un simbolico contributo di iscrizione di 5 euro per la mezza maratona, ogni partecipante donerà un giocattolo, un giocattolo ovviamente nuovo, che verrà raccolto e distribuito dai referenti delle case-famiglia affinché tutti i loro piccoli che ne sono ospiti possano vivere la magia del Natale.

La donazione dei giocatoli è aperta a tutti affinché siano tanti di più i giocatoli, e i bambini che godranno del Natale. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che si sono adoperati nella realizzazione di questo progetto partendo dai due sindaci Luca Marocchi, primo cittadino del Comune di Arcinazzo Romano e Daniele Natalia, primo cittadino del Comune di Anagni che, ci hanno permesso di operare sui loro territori. Un ringraziamento anche all’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva, alla Proloco di Altipiani di Arcinazzo, all’Associazione Sci Club Madonna del Monte -Piglio, all’ente di Promozione Taxi e a Radio Studio Uno che sarà la radio ufficiale dell’evento. Info ediscrizioni sul sito www.allrun.it Lo comunica l’amministrazione di Anagni.

Redazione Anagni