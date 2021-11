Le donne che aiutano le donne: in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulla Donna, e in ricordo della giovane Fabiana uccisa nei campi mentre svolgeva l’attività lavorativa, quest’anno si svolgerà per la Regione Lazio a Frosinone presso la sede della Villa Comunale di Frosinone, durante tutta la giornata di Sabato 27 Novembre 2021, l’evento annuale di vendita di beneficienza “Clementine Antiviolenza” promosso dalla medesima Associazione Confagricoltura Donna Nazionale e realizzato dalle imprenditrici agricole della provincia di Frosinone associate a Confagricoltura Frosinone attraverso l’adesione al progetto della neo nata Consulta di Confagricoltura Donna Frosinone per volontà della Presidente Alessandra Atorino, in collaborazione con il Presidente Confagricoltura Frosinone Vincenzo Del Greco Spezza e la Presidente Confagricoltura Donna Lazio Orsola Balducci.

Le clementine, saranno messe a disposizione dall’azienda agricola “Tenuta Morano” dell’imprenditrice Patrizia Morano, Presidente Confagricoltura Donna della Regione Calabria, il ricavato verrà devoluto al Centro Antiviolenza sul territorio di Frosinone “Mai più ferite” gestito dalla Cooperativa Diaconia. In linea con gli obiettivi dell’Associazione femminile Frusinate Confagricoltura Donna Frosinone di scambio di conoscenze, condivisione e promozione di opportunità e progetti per lo sviluppo della realtà imprenditoriale agricola al femminile sul territorio, con la volontà di rafforzare il senso di unione e appartenenza identitaria comunitaria e culturale attraverso la politica di miglioramento delle condizioni come missione etica e sociale delle imprese agricole, il Programma della giornata prevede, contestualmente e parallelamente alla vendita delle clementine dalle ore 10 all’interno della Villa Comunale, alle ore 11 la conferenza stampa nella saletta Auditorium della Villa stessa sul tema “La violenza sulla donna“: modererà la Presidente Confagricoltura Donna Frosinone Alessandra Atorino, interverranno il Presidente Confagricoltura Frosinone Vincenzo Del Greco Spezza e la Presidente Confagricoltura Donna Lazio Orsola Balducci, e relazioneranno, con il contributo informativo del Centro Antiviolenza “ Mai più ferite” della cooperativa Diaconia, la coordinatrice Maria Rosaria Ruggeri e la Consulente Legale del centro Olga Masi, allo scopo sociale di sensibilizzare e fornire alla comunità, su questa grave realtà che coinvolge tutta la Società, più conoscenze possibili sulle dinamiche, leggi, diritti e opportunità ad oggi esistenti offerte dal centro sul territorio tese ad arginare il fenomeno.

Seguirà alle 12 l’aperitivo-degustazione dei prodotti agricoli offerti dalle imprenditrici di Confagricoltura Frosinone come messaggio alla cittadinanza, che le donne con la loro versatilità, possono coniugare in Agricoltura il profitto con la produzione di un cibo di qualità sostenibile e accessibile e invitare alla solidarietà nel costruire una Società sana di diritto e di parità di genere.

