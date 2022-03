Profughi nel Lazio dall’Ucraina, vaccini e assistenza medica dalla Regione

“La Regione ha immediatamente attivato la macchina sanitaria per accogliere e mettere in sicurezza i primi profughi provenienti nel Lazio dall’Ucraina in questi giorni. Ricoveri per i più piccoli e assistenza medica per tutti – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – A partire da oggi, inoltre, l’hub vaccinale della Stazione Termini a Roma sarà operativo anche per le donne e gli uomini ucraini che stanno fuggendo da un assurdo conflitto. La tragedia della guerra va ad aggravare una situazione molto pesante derivante dalla pandemia: bene dunque che la Regione sia in prima linea per le vaccinazioni, così da mettere in sicurezza la popolazione in fuga dagli incredibili attacchi di Putin e, nel contempo, evitare di rimettere in circolazione il virus in maniera ancora più cruenta anche in virtù di una situazione dei contagi in continuo miglioramento”.

Redazione Digital