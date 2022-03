Frosinone, ecco il corso Strategie di Comunicazione Digitale e Social media management 4.0 

Il due marzo ha avuto inizio il corso di Strategie di Comunicazione Digitale e Social media management 4.0. Un’iniziativa riservata ai docenti e che è stata organizzata da Irase Nazionale, ente presieduto dalla professoressa Mariolina Ciarnella, e dalla Camera di Commercio di Latina/Frosinone.

Mariolina Ciarnella

Stando a quanto si legge nella descrizione del progetto, gli obiettivi e le attività del corso di formazione online, che sarà teorico-pratico e che è denominato “Strategie di Comunicazione Digitale e Social media management 4.0”, sono incentrate allo sviluppo delle competenze digitali, della comunicazione digitale integrata, delle strategie dei canali social media. Le attività serviranno anche a comprendere meglio le strategie del panorama dei Digital Media in ottica di “smart working e Cybersecurity”. Realtà con cui il corpo docente è ormai chiamato ad avere a che fare ogni giorno.

Il corso avrà la durata complessiva di 25 ore e sarà diviso in diversi appuntamenti. Le lezioni avranno luogo nel corso del pomeriggio e saranno basate sul metodo Learning by Doing. Al contempo, non saranno tralasciati gli aspetti pratici.

Questi i cinque moduli previsti:

Modulo 1. La strategia digitale 4.0, opportunità e sfide del Cyberspace

Modulo 2. La nuova comunicazione digitale, tra social media e website

Modulo 3. Privacy Policy, diritti e doveri del cittadino/utente digitale

Modulo 4. Conoscere e gestire positivamente i social Media e l’Hype comunicativo

Modulo 5. Informati e protetti, dalla Cybersecurity alla Transizione Digitale

Il docente della prima giornata di formazione sarà Michele Leone, senior digital consulting. L’occasione, considerato anche il dibattito nazionale sulla formazione che i docenti dovrebbero svolgere, può divenire utile anche per fare il punto sullo stato di salute dei percorsi intrapresi dagli insegnanti per il loro continuo aggiornamento.

“La formazione per lo sviluppo delle Competenze Digitali – ha fatto presente la Ciarnella – diviene sempre più un punto essenziale per evitare di farsi trovare impreparati dinanzi alle continue accelerazioni delle nuove tecnologie, dunque del mondo”. Per l’Irase è dunque fondamentale che i docenti siamo continuamente formati sul piano della Comunicazione digitale, che coinvolge anche quello del Social media management.Ogni informazione può essere richiesta a irase@uil.it e su www.irasenazionale.it

Redazione Digital