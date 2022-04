Prato di Campoli, Comune affida gestione a Gaetani ecco quanto si paga  

Il Comune di Veroli ha affidato la gestione di Prato di Campoli alla Compagnia dei Viandanti. L’associazione presieduta da Stefano Gaetani, è stata scelta dal sindaco Cretaro per “controllare il patrimonio naturale” dal 15 aprile al 30 settembre 2022.

Per accedere a Prato di Campoli ciclomotori e motocicli pagheranno 2 euro, autovetture e motocarri 2,50 euro, autocarri 6 euro, autobus 11 euro. Tariffe applicate dalle 7 alle 19. Tende, camper e roulotte 5 euro al giorno, non residenti 7 euro.

L’abbonamento annuale costerà 10 euro per i verolani e per i residenti nei comuni di Atina, Palestrina e Alfedena mentre 25 euro per tutti gli altri cittadini come lo scorso anno.

Applicazione delle tariffe dal 1° giugno al 30 settembre 2022 e nei giorni 16-17-18- 23- 24-25-30 aprile e 1° maggio.

La Compagnia dei Viandanti incamererà direttamente ed esclusivamente, le tariffe che esigerà dagli utenti per la fruizione dei servizi, stabiliti per l’anno 2022 con delibera giunta comunale n. 13 del 03/02/2022.

La Compagnia dei Viandanti incasserà gli introiti delle tariffe di parcheggio stabilite nonché l’abbonamento di accesso a Prato di Campoli. L’importo degli introiti delle tariffe incassati dalla Compagnia dei Viandanti dovranno essere comunicati all’ente comunale ai soli fini conoscitivi.

Redazione Digital