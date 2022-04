È ufficiale, quarta dose di vaccino anche in Italia ecco quando

Via libera in Italia alla quarta dose di vaccino per tutti gli over 80 e per gli ospiti delle residenze per anziani. Lo ha stabilito il ministero della Salute che in una nota congiunta con Aifa (agenzia del farmaco) Istituto superiore di sanità e Consiglio superiore di sanità, spiega la decisione «nell’ottica di un ulteriore consolidamento della protezione fornita dai vaccini e nel rispetto del principio di massima precauzione». Esclusi dal secondo booster, quanti hanno contratto il Covid dopo la terza dose.

Il secondo booster sarà somministrato non prima di 120 giorni dal primo. La nota firmata da Giovanni Rezza, dirigente Prevenzione del ministero, Nicola Magrini, direttore generale di Aifa, Silvio Brusaferro, presidente di Iss, e Franco Locatelli, presidente del Css ribadisce «la priorità di mettere in massima protezione tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto la terza dose e di promuovere, richiamandone l’assoutali importanza, la somministrazione della quarta dose vaccinale in tutti i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base oa trattamenti farmacologici, e ai soggetti sottoposti a trapianto d’organo». La vaccinazione dei cosiddetti fragili, infatti, iniziata da oltre un mese, procede molto lentamente. corriere.it