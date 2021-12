“Ne parlammo la scorsa primavera a margine del convegno organizzato dal sottoscritto e dalla segreteria provinciale del PD, sul rilancio delle politiche sportive duramente colpite dagli effetti tragici della pandemia – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone e responsabile provinciale per le politiche sportive del PD – Una ottima notizia a seguito di un impegno concreto dunque, auspicato e concretizzatosi pochi giorni fa, con un bando davvero importante da parte del Governo verso lo Sport di base, quello che si persegue quotidianamente nelle palestre scolastiche. Gli Enti Locali hanno tempo fino al 28 febbraio 2022 per candidare progetti e la speranza è che anche il Comune di Frosinone partecipi convintamente. Credo che sarebbe utile abbinare in modo fattuale i finanziamenti all’edilizia scolastica in relazione all’assunzione di impegno dei dirigenti scolastici che beneficeranno dei lavori alla concessione degli spazi alla società esterne in orario extracurricolare, mesi estivi (scuole chiuse) inclusi. Sarebbe importante trovare il modo per normare questa idea e renderla effettivamente perseguibile. Un ringraziamento per il lavoro svolto anche al responsabile nazionale per le politiche sportive del PD Mauro Berruto ex ct dell’Italvolley maschile”.

Redazione Digital