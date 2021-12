“Il Comitato di Paliano della Croce Rossa Italiana è impegnato in prima linea questo Natale per la solidarietà verso chi ha bisogno. L’11 dicembre si è infatti svolto il tradizionale appuntamento con “Carrello Solidale”, l’iniziativa della CRI per la raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose. Un gesto di grande importanza che, specie in questo periodo, può rappresentare un aiuto concreto.Si replica con l’iniziativa sabato 18 dicembre nei supermercati di Paliano dove verranno installati i punti di raccolta del Comitato della CRI.In particolare si sottolinea che i beni alimentari richiesti sono quelli di facile conservazione ed a lunga scadenza come pasta, zucchero, tonno, legumi, pelati, ecc.; mentre per quanto riguarda i prodotti per l’igiene personale sono saponette, sapone liquido, dentifrici e spazzolini, shampoo e bagno schiuma, detergenti, lamette e schiuma da barba, salviette, carta igienica, fazzoletti, pannolini e detersivi.I cittadini che volessero partecipare all’iniziativa potranno consultare l’elenco dei prodotti richiesti che verrà affisso presso i punti di raccolta che verranno istituiti agli ingressi dei supermercati aderenti. Il presidente del comitato di Paliano della Croce Rossa Italiana Vittoria Ionta spiega: «Quotidianamente la Croce Rossa porta la sua opera d’aiuto e sostegno anche a chi si trova in condizione di disagio economico e per il quale anche gli acquisti giornalieri rappresentano una difficoltà insormontabile. Senza l’aiuto e la collaborazione dei cittadini però tutto questo non sarebbe possibile. La grande risposta data dalla cittadinanza per il ‘Carrello Solidale’ dell’11 dicembre ci ha spinti a riproporre l’iniziativa per il prossimo 18 dicembre convinti del fatto che anche in questo caso in tanti vorranno donare qualcosa a chi ne ha più bisogno. Specialmente nel periodo di Natale quella del dono disinteressato è una esigenza sentita, motivo in più per sostenere ‘Carrello Solidale’».

Redazione Digital