Il prossimo 18 dicembre il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis, daranno il via all’apertura di tre cantieri tra Frosinone e Ceccano. In particolare, tra le 14.45 e le 15.15 saranno in Comune di Ceccano, località Colle Lami, per aprire il cantiere della “Strada di penetrazione in DX del fiume Sacco – Strada 7 D”. Tra le 15.30 e le 16 in territorio di Frosinone, per aprire il cantiere delle rotatorie ASI 4 e ASI 4, entrambe sulla strada regionale Armando Vona (Asse attrezzato).

