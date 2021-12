di Fabio Paris

Si è tenuta l’iniziativa promossa da Cultura Identità Ferentino dalle “Passeggiata con gli zampognari”, promossa dalla coordinatrice cittadina Claudia Angelisanti. L’iniziativa ha riscosso un discreto successo ed ha visto coinvolti numerosi cittadini, nonostante il freddo pungente. La cittadinanza ha avuto la possibilità di trascorrere qualche ora in compagnia degli zampognari, sia nella parte bassa della città nella zona adibita al mercato rionale, sia nelle vie del centro storico, quest’ultimi infatti hanno terminato il loro percorso giungendo in piazza Matteotti, per omaggiare il simbolo cardine del Natale ovvero il presepe.

“Sono molto contenta del risultato raggiunto, nella sua semplicità l’evento, è ben riuscito ed è stato accolto dalla popolazione con gioia – ha affermato Claudia Angelisanti – Gli zampognari da sempre rappresentano la povertà, la semplicità, la purezza dell’animo. Camminare tra le vie della città ed incontrare l’emozione dei concittadini, è stato per motivo di grande soddisfazione. Siamo abituati a muoverci con umiltà e discrezione tra la gente, perché, come ribadito più volte, la nostra politica è fatta dalla gente per la gente. Ringrazio l’associazione culturale ‘Cominia Gens’ per la collaborazione e disponibilità, oltre a tutti coloro che sono intervenuti e si sono lasciati guidare dalle melodie degli zampognari”.