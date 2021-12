“Agriturist è l’associazione nazionale di Confagricoltura che dal 1965 promuove l’agriturismo, l’enogastronomia regionale, il paesaggio – ha affermato Domenico De Meis, presidente Agriturist Frosinone – Ed è per questo che Agriturist Frosinone, per la promozione del turismo sostenibile sul proprio territorio, lancia l’idea di uno sconto del 10 % legato alla visita delle proprie bellezze storiche, culturali e naturalistiche. La promozione prevede che il turista nello stesso giorno visiti due località della Ciociaria (distanti almeno 30 Km dalla propria residenza), scatti due selfie con le bellezze nello sfondo e le mostri al momento del suo arrivo ad un agriturismo di Agriturist Frosinone. Così otterrà uno sconto del 10 % per il pranzo/pernotto. E’ però necessaria la prenotazione diretta alla struttura prescelta. Lo sconto non è applicabile per cerimonie/banchetti e nei giorni di festa. Ogni componente di eventuali gruppi deve essere presente negli scatti anche eventualmente con più foto.

Inoltre il turista può caricare delle foto che ritraggono le bellezze di Ciociaria che ha visitato con il suo profilo Facebook e taggare la pagina di Agriturist Frosinone. Le foto che avranno più condivisioni saranno premiate da Agriturist Frosinone. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio. Gli agriturismi di Agriturist Frosinone che aderiscono all’iniziativa sono Agriturismo Il Castagneto, Supino, Agriturismo La Montagnola, Santopadre, Agriturismo La Torretta, Arpino, Agriturismo Torre Ercolana, Anagni, Agriturismo Santa Maria, Pico, Agriturismo Casale Vedere Luna, Piglio. Azienda agricola La Ciera dei Colli, Monte San Giovanni Campano, Agriturismo Di Falco, Giuliano di Roma, Agriturismo Fiore Michela, Veroli, Agriturismo Belvedere, Atina, Agriturismo Il Bosco, Pastena, Agriturismo Il Giardino dei Mandorli, Alatri, Agriturismo Locanda Cicchini, Casalvieri, Agriturismo Il Fascinaro, Casalvieri, Agriturismo Palazzo Tronconi, Arce, Agriturismo La vecchia Quercia, Aquino, Agriturismo Il Laureto, Arpino, Agriturismo La Staccionata, Arpino, Agriturismo Santa Giusta, Picinisco, Agriturismo Casale Verde Luna, Piglio”.

Redazione Digital