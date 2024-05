Pitbull azzanna bambina di 7 anni, la madre si lancia dal balcone per difenderla

Quattro persone, tra cui una bambina di sette anni, sono rimaste ferite dopo essere state morse da cani a Serracapriola e nella baraccopoli di Borgo Mezzanone.

Sabato scorso, secondo quanto racconta Foggiatoday, a Serracapriola un pitbull ha morso una bambina di sette anni che stava giocando nei pressi della sua abitazione. Il cane, sfuggito alla sua padrona, si è lanciato prima contro una ragazza di 15 anni e poi contro la bambina di sette che stava fuggendo terrorizzata. Le grida della piccola hanno allarmato la madre che dal balcone avrebbe assistito alla scena che in preda al panico si è lanciata per salvare la figlia provocandosi la frattura del piede e altre ferite nel tentativo di liberare la bambina dalle fauci dell’animale. Trasportate al pronto soccorso la bambina ha riportato ferite e lesione giudicate guaribili in venti giorni mentre la madre in sessanta giorni. Altre due persone sono state ferite questa morse da alcuni cani presenti all’interno della baraccopoli di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia. Intorno alle 14 di oggi una donna, di nazionalità italiana, ha chiesto aiuto ai militari dell’Esercito Italiano in servizio al Cara per delle ferite causate da morsi di cane alle gambe. Sul posto è giunto personale del 118 che hanno medicato la donna, trasportandola al pronto soccorso dell’ospedale di Foggia. Poco dopo a chiedere l’intervento della polizia in servizio al Cara è stato un ragazzo del Mali di 21 anni che presentava gravi ferite alla gambe. Il giovane alla polizia ha detto di essere stato morso anche lui da alcuni cani presenti all’interno della baraccopoli. Il 21enne è stato medicato e trasportato in ospedale. corriere.it