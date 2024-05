Genitori escono lei beve una bottiglia di vodka, ragazza 13enne in coma etilico

I due amici, di 13 e 15 anni, erano rimasti soli in casa, per un breve periodo. I genitori erano usciti per una commissione, sicuramente raccomandandogli di stare tranquilli. Mercoledì sera, in una casa di Pavia (i dettagli vengono omessi per la giovanissima età dei soggetti coinvolti), la ragazzina tredicenne e il suo amico di due anni più grande hanno bevuto un’intera bottiglia di vodka in due, trovata in casa. Lei ha perso i sensi, lui è riuscito a chiamare i soccorsi prima che fosse troppo tardi. L’ambulanza è arrivata nella serata di mercoledì 15 maggio, trasportando la ragazzina al policlinico San Matteo di Pavia. L’intossicazione etilica non porterà a gravi conseguenze fisiche. Sono anche intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia pavese. Non sono state sporte denunce nei confronti dei genitori, anche se l’arrivo dei soccorsi ha attivato le procedure per la tutela dei minori. corriere.it