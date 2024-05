Frosinone, al Conservatorio il concerto delle scuole medie a indirizzo musicale

“Torna sul palco dell’auditorium “Daniele Paris”, presso il Conservatorio “Licinio

Refice” di Frosinone, la “Maratona Musicale” delle orchestre Smim (Scuole medie ad

indirizzo musicale) – hanno affermato gli organizzatori – Una quarta edizione che riprende un appuntamento interrotto durante il periodo del Covid che tanto ha negativamente influito sulle attività legate alla pratica di musica d’insieme di tipo orchestrale. Due giornate all’insegna della musica attese nelle mattine di Lunedì 20 e Martedì 21 maggio in cui si alterneranno 7 organici orchestrali diversi con il coinvolgimento di più di 200 giovani studenti, diretti e coordinati encomiabilmente dai rispettivi insegnanti, provenienti dalle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale della nostra provincia e non solo.

L’evento, promosso dal Conservatorio di Frosinone, rientra nel piano programmatico

voluto dal direttore M° Mauro Gizzi che, attraverso l’operato del M° Filiberto

Palermini, responsabile dei rapporti con le scuole del territorio, intende rafforzare i

legami tra le diverse Istituzioni statali con cui viene condivisa l’istruzione musicale.

Appartenendo all’Alta Formazione Musicale, il Conservatorio vuole porsi come

naturale polo di riferimento per gli altri ordini di istruzione musicale (Smim e Liceo

Musicale) promuovendo vari eventi e iniziative che durante tutto l’anno possano

favorire vicendevolmente lo sviluppo delle varie attività come laboratori di

formazione orchestrale, visite guidate, lezioni-concerto, ecc.

L’obiettivo comune è di lavorare con l’intento di contribuire non solo ad una sana

educazione e formazione dei giovani, ma anche di diffondere la cultura musicale

nella nostra provincia e di avvicinare i ragazzi al mondo del Conservatorio,

l’istituzione musicale per eccellenza dove poter proseguire e approfondire lo studio

dello strumento o semplicemente il luogo in cui poter scorgere un polo di incontri

musicali. Questa quarta edizione della Maratona musicale è l’espressione emblematica di un

lavoro che nasce dal confronto tra le diverse componenti che hanno tutte contribuito alla sua organizzazione. Una sinergia positiva che ha visto attivi protagonisti i docenti delle Smim che hanno voluto aderire alla proposta di collaborare alle diverse iniziative promosse dal Conservatorio formando una rete virtuosa molto attiva.

Un contributo fondamentale all’interno del Conservatorio lo hanno quei docenti che

costantemente credono e supportano con entusiasmo tali iniziative, i collaboratori

scolastici che con il loro encomiabile lavoro di allestimento risultano indispensabili

per l’organizzazione e, non ultimi per importanza, gli studenti del CREA che mettono

a disposizione le loro fondamentali competenze tecniche al servizio della ripresa

dell’evento. Le scuole protagoniste di questa edizione sono sette: gli Istituti comprensivi di

Boville Ernica, S. Giorgio a Liri, Cassino 3, Fiuggi, Supino-sezione staccata di Patrica,

Margherita Hack di Colleferro e Egnazio Danti di Tecchiena. Verrà dunque proposto

un programma ricco di musica di vario genere, da quella classica a quella popolare,

dalle colonne sonore a un genere più moderno, riadattato per ensemble orchestrali

formati da archi, fiati, pianoforti, percussioni e chitarre”.

