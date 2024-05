Frosinone, costruzione biodigestore ecco l’audizione commissione regionale Ambiente

La presidente della VII Commissione Sanità della Regione Lazio, Alessia Savo, ha incontrato il direttore della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, il dottor Vito Consoli, per parlare della questione relativa al biodigestore di Frosinone. E proprio al fine di verificare impatto e fattibilità del progetto, anche in relazione al reale fabbisogno di simili impianti sul territorio, la presidente Savo ha deciso di chiedere un’audizione in Commissione Ambiente per valutare i diversi aspetti della questione, anche e soprattutto legati all’incidenza che tale impianto avrebbe in una zona del capoluogo, individuata per la sua realizzazione, già particolarmente critica e compromessa sotto l’aspetto ambientale. “Dopo un lungo e articolato confronto con il Direttore Consoli, – queste le parole della presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo – che ringrazio per la disponibilità e per la collaborazione fornitemi in relazione alla mia richiesta di analizzare compiutamente la questione del biodigestore, mi sembra opportuno e doveroso, oltre che chiarificatore di tutti i termini della vicenda, chiedere un’audizione alla Commissione regionale Ambiente. Il luogo istituzionale idoneo non solo per esaminare nel dettaglio gli effetti, le ricadute e i termini del progetto ma anche e soprattutto per commisurare la realizzazione del biodigestore di Frosinone al reale fabbisogno di simili impianti sul territorio. E questo perché, essendo l’area individuata già fortemente compromessa in termini ambientali, ritengo utile e necessario analizzare qualsiasi aspetto in una fase ancora prodromica ma comunque importante ai fini dell’iter procedurale che ne seguirà e sul quale nessun tipo di valutazione può e deve essere trascurata”.

Redazione Frosinone