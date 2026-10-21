Picchiato dall’ex compagna e dall’ex suocero, in Ciociaria fermati

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sora hanno denunciato in stato di libertà una donna e il padre di lei, ritenuti presunti responsabili in concorso del reato di lesioni personali. L’attività d’indagine ha permesso di ricostruire un grave quadro indiziario a carico dei due congiunti in merito a un violento episodio consumatosi nello scorso mese di luglio. Secondo quanto accertato dai poliziotti, la vittima – ex compagno della donna – si trovava nella piazza di un comune dell’hinterland sorano quando è stata improvvisamente affrontata e aggredita fisicamente dai due indagati. A causa delle percosse ricevute, l’uomo ha riportato ferite tali da rendere necessario il ricorso alle cure dei sanitari. Dagli accertamenti è emerso che l’aggressione sarebbe scaturita da dissidi verosimilmente legati alla gestione di uno dei figli minori della ex coppia. La violenza dell’azione si è manifestata anche attraverso lo strappo di una collana d’oro che la vittima portava al collo. In virtù degli elementi raccolti, per i due aggressori è scattata la contestazione formale del reato di lesioni personali.

Redazione Digital