Controlli a tappeto in Ciociaria, fermato a piedi in mezzo alla strada

Continua l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e alla verifica del rispetto delle misure di prevenzione personali.

Nel corso di un servizio di pattugliamento mirato, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno proceduto al controllo di un uomo, un 35enne residente nell’hinterland frusinate, intercettato a piedi nei pressi di Corso Francia. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che sul conto del soggetto pendeva un foglio di via obbligatorio (FVO) dal comune del capoluogo emesso dal Questore della Provincia di Frosinone e della durata di due anni.

L’uomo, trovandosi sul territorio comunale in palese violazione della misura di prevenzione a cui era sottoposto e non avendo fornito alcuna giustificazione valida circa la sua presenza sul posto, è stato denunciato in stato di libertà.

Redazione Digital