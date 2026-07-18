Picchia e minaccia la madre, in Ciociaria arrestato

Gli operatori della Polizia di Stato, nel corso dell’ordinario controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, nel transitare in una zona periferica del capoluogo, intercettavano un soggetto noto nei pressi dell’abitazione di famiglia dove era stato allontanato d’urgenza il 14 luglio scorso per maltrattamenti in famiglia, minaccia ed estorsione nei confronti della madre. L’uomo, alla vista della Polizia, iniziava a inveire frasi minacciose nei confronti dell’equipaggio e per eludere ogni controllo, tentava una breve quanto inutile fuga verso la casa della madre. Prontamente raggiunto, il soggetto cercava di divincolarsi con calci e spintoni nei confronti dei poliziotti, mantenendo tale atteggiamento anche quando il predetto veniva condotto in Questura per gli accertamenti di rito. Per il 56enne, residente a Frosinone, scattava l’arresto per violazione della misura di allontanamento urgente dalla casa familiare, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Redazione Digital