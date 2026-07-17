Boville Etnica, ecco il festival della musica popolare

Torna il Boville Etnica Festival, l’appuntamento dedicato all’incontro tra culture, musica e tradizioni popolari, in programma 25 e 26 luglio nel centro storico di Boville Ernica. La manifestazione prenderà il via il prossimo 25 luglio in Piazza Sant’Angelo con un momento dedicato alla danza brasiliana, “Samba no pé” con Loona Tirabassi, seguito dal concerto “Roma de Janeiro” della Roda de Samba e dalla selezione musicale di DJ NïAMAflor, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i ritmi del Brasile. Domenica 26 luglio il festival proseguirà nel Chiostro Comunale con lo stage di pizzica condotto da Samanta Chiavarelli della Compagnia Cotula Danze. La serata in Piazza Sant’Angelo vedrà poi protagonista il progetto FRAMEFLOW di Alessio Colantonio feat. Gianfranco De Lisi, che unisce tamburello contemporaneo e basso elettrico, prima del concerto dei Nidi d’Arac con lo spettacolo “Nanti li 90’s”, una coinvolgente fusione di world music ed electro-trad. Per entrambe le giornate saranno presenti mercatini e stand dedicati al food & beverage, offrendo ai visitatori un’esperienza che coniuga spettacolo, convivialità e valorizzazione del territorio. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bovillense, all’insegna della musica, della condivisione e dello scambio culturale.

Redazione Digital