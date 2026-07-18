Maltratta e aggredisce la madre anziana, in Ciociaria fermata

La Polizia di Stato ha denunciato una donna per maltrattamenti in famiglia. In particolare un equipaggio della Squadra Volante, è intervenuta nella parte bassa del capoluogo per una segnalazione di un’aggressione. Sul posto gli operatori constatavano parte dell’abitazione a soqquadro e le prime indagini consentivano di delineare un grave quadro indiziario nei confronti di una donna di 40 anni in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia. La donna, accusata di reiterate condotte aggressive nei confronti della madre, è stata condotta presso gli uffici della Questura e denunciata per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Redazione Digital