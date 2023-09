Palio delle 4 Porte, in Ciociaria il lancio della forma di formaggio di 40 chilogrammi

Si è conclusa domenica 10 settembre l’edizione 2023 del Palio delle 4 Porte organizzato come ogni anno dalla Pro Loco di Alatri con il patrocinio del Comune di Alatri. Per la prima volta quest’anno, lo scorso 9 settembre, si sono svolte le eliminatorie in centro storico. Domenica mattina si è svolto il “mini palio” dei bambini che ha decretato l’ordine di partenza del palio. Si sono sfidate le squadre di Porta San Francesco e di Porta San Pietro, Porta San Nicola e Porta Portati. Un palio che ha avuto un grande successo di pubblico, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino al 15° lancio, quello decisivo per Simone Conti (Porta Portati) che ha centrato perfettamente la porta e portato a casa la vittoria. Il Palio è iniziato alle 16.30 dopo tutti i preparativi di rito, la misura e la “grattatura” della forma di formaggio del peso di 40kg, necessaria per non far scivolare la “Zagaglia” uno spago arrotolato tanto da girare tre volte intorno alla forma, da parte di ogni lanciatore, il tutto ripreso dalle telecamere del TG1- Il primo lancio è effettuato come da tradizione dal sindaco, Maurizio Cianfrocca, seguito da un altro lancio da parte dell’assessore allo sport Gianni Padovani. Come già detto, la gara è stata molto avvincente, accompagnata dalla serenità e dalla professionalità di tutti i componenti delle squadre partecipanti, aspetto che ha sottolineato, al momento della premiazione, il consigliere Delegato alla cultura Sandro Titoni. È prevalso lo spirito dello sport dove tutti hanno cercato di aggiudicarsi in Palio nel rispetto delle regole senza contestare nessuna delle decisioni prese dagli arbitri. Alle 20.30 si è arrivati in Piazza Santa Maria Maggiore dove c’è stato il classico pareggio dei lanci prima di effettuare i tiri finali all’interno della porta (ben 15 tiri). Alle 22.00 c’è stato l’ultimo lancio che ha decretato il vincitore. Terminata la gara l’amministrazione comunale ha omaggiato, insieme ai rappresentanti della Pro Loco, con una medaglia tutte le squadre partecipanti ed gli arbitri. Alla squadra vincitrice è stato poi donato il drappo dell’edizione 2023. La composizione delle Porte è la seguente: Porta Portati: Gizzi Saverio, Conti Simone, Tagliaferri Dino, Graziani Daniele, Magnanini Sandro, Bambini: Gizzi Samuele – Faraone Matteo Porta S.Pietro: Fanfarillo Marcello, Castagnacci Pierluigi, Frusone Luigi, Reali Americo, Dell’uomo Francesco Bambini: Dell’uomo Francesco – Fanfarillo Alessandro Porta San Francesco Rossi Matteo Gatta Marco Campoli Massimiliano Reali Michele Lisi Leandro Bambini: Lisi Enrico – Gatta Riccardo Porta San Nicola Pica Danilo Sabellico Carlo Pavia Orlando Fanella Orazio Frioni Alessandro Bambini: Sabellico Gabriele – Pica Nicolo’ Cala il sipario sull’edizione 2023 e già si pensa a quella del prossimo anno. La Pro Loco di Alatri ringrazia tutti i volontari che hanno lavorato per la bella riuscita della manifestazione, il Comune di Alatri, i giocatori che hanno partecipato al Palio, tutta la gente che ha assistito in modo composto all’evento.

Redazione Alatri