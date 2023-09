Elezioni in Ciociaria, Ruspandini candidato al consiglio comunale di Casalvieri

“La scelta identitaria dell’on. Massimo Ruspandini di candidarsi al consiglio comunale di un piccolo comune come quello di Casalvieri, abitato da circa 2.400, persone deve essere un motivo d’orgoglio per la comunità umana e politica che rappresenta – ha affermato Armando Conte, presidente provinciale Gioventù Nazionale – In un epoca in cui tutti fanno a gara per poter partecipare a competizione internazionali come le Europee o cercare ulteriori incarichi di più alta risonanza mediatica, questa scelta segna una concreta differenza tra diversi mondi. Salvaguardare i propri territori, renderli motivo di vanto oltre il confine locale e tentare di donare loro nuova linfa vitale ed attrattiva è davvero la missione che ognuno di noi dovrebbe portare avanti. Da presidente provinciale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia non posso che essere orgoglioso della scelta del coordinatore provinciale di FdI e a lui garantiremo il più ampio sostegno sia morale che sostanziale della nostra comunità. Intendere l’impegno politico in questo senso e porre l’accento sulle problematiche che il nostro territorio vive quotidianamente rappresenta la più nobile idea della politica. Chi ben conosce la nostra terra sa quanto è difficile affrontare le tornate elettorali delle amministrative ma è affascinante il fatto che l’on. Massimo Ruspandini abbia deciso di giocare questa partita con l’idea di rimarcare l’importanza della tradizione dei nostri borghi. Sono certo che saprà farsi apprezzare come sempre e sono fiero di una scelta così forte”.