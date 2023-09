Ferentino, il sindaco e l’assessore all’istruzione salutano tutti gli studenti

di Fabio Paris

Giro di rito per gli amministratori che hanno incontrato ed incoraggiato i bambini ed i ragazzi a svolgere i loro impegni scolastici nel migliore dei modi. Rimarcati i temi fondamentali, la lotta ad ogni forma di bullismo e la tutela dell’ambiente. Proprio quest’ultimo tema entrerà a far parte delle attività educative di supporto alla didattica attraverso la possibilità di coltivare “orti didattici” dando seguito ad un’iniziativa promossa dagli stessi istituti e già beneficiaria di un contribuito ministeriale.

In occasione della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2023/24, il sindaco del Comune di Ferentino Piergianni Fiorletta, l’assessore alla Pubblica Istruzione Piera Dominici e tutta l’amministrazione, augurano a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, alle loro famiglie, ai docenti, ai dirigenti e a tutto il personale Ata, un sereno e proficuo anno scolastico ricco di entusiasmanti soddisfazioni, di nuove e belle esperienze educative e progettuali che permettano ad ognuno di crescere e di formarsi secondo le proprie aspirazioni. “La scuola, unitamente alla famiglia, concorre alla formazione e all’educazione dei cittadini di domani, liberi di pensare e capaci di affrontare le sfide della vita, trasformando le conoscenze in competenze – hanno affermato il sindaco Fiorletta e l’assessore Dominici – Rappresenta pertanto una ricchezza fondamentale per la crescita e lo sviluppo di un Paese che, per crescere, avrà bisogno di cittadini competenti in possesso di valori solidi e radicati. L’auspicio che rivolgiamo a tutti gli studenti per questo nuovo anno scolastico è quello che la scuola, vera palestra di vita, di condivisione e solidarietà, possa donarvi motivazioni valide e fare esprimere al meglio le vostre potenzialità intellettive affinché, grazie alle competenze acquisite, siate i protagonisti delle vostre vite e possiate affermarvi socialmente e nel mondo del lavoro. Credete fino in fondo nelle vostre capacità, guardate con entusiasmo al futuro e non permettete a nessuno di rubare i vostri sogni! “Non considerare mai lo studio come un dovere, ma come un’invidiabile opportunità”. (Albert Einstein). Un augurio di buon lavoro e un ringraziamento a tutti i docenti, i Dirigenti, il personale Ata che, con ruoli e responsabilità diverse, con amore, dedizione, professionalità, passione, operano ogni giorno per la formazione dei ragazzi. Un augurio speciale ai genitori che, quotidianamente collaborano con tutti gli operatori della scuola per l’educazione dei loro figli. La nostra Amministrazione Comunale ritiene fondamentale la formazione e il futuro dei nostri ragazzi, per tale motivo sarà costantemente presente per garantire una scuola di qualità, funzionale, sicura e accessibile a tutti. Lavorerà in collaborazione con le scuole del territorio su tutte le tematiche che contribuiscono alla crescita e alla formazione dei futuri cittadini”.