Paliano, circo contemporaneo ecco il Carosello festival

di · 16 Luglio 2026

Paliano, circo contemporaneo ecco il Carosello festival. Dal 17 al 19 luglio nel centro storico di Paliano si terrà il Carosello festival. Circo contemporaneo e teatro di strada. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione Digital 

Foto: Valter Sambucini 