Caldo record in Ciociaria, Frosinone sfiora i 50 gradi

La nuova ondata di calore che sta interessando il territorio comunale di Frosinone porta ancora il livello di attenzione ai massimi livelli. La Protezione Civile regionale ha infatti confermato anche per domani l’allerta 3, con temperature massime percepite fino a 38°C. L’Amministrazione comunale invita, pertanto, la cittadinanza a seguire le indicazioni di prevenzione e ricorda le iniziative messe in campo per garantire assistenza e tutela soprattutto alle persone anziane, fragili e a rischio. Tra gli interventi predisposti, su iniziativa dell’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Retrosi, da diversi giorni sono entrati in funzione quattro nebulizzatori d’acqua installati agli ingressi dei due principali polmoni verdi della città, Parco Matusa e Villa Comunale. I dispositivi consentono di abbassare la temperatura percepita e offrire un immediato sollievo ai frequentatori delle aree verdi, in particolare bambini, anziani e persone più vulnerabili. Contestualmente, attraverso l’assessorato al Welfare, alle Politiche Sociali e alle Fragilità guidato da Alessia Turriziani, il Comune ha già attivato il progetto del Consorzio Parsifal “Emergenza Caldo per persone anziane e fragili”, nell’ambito del Pronto Intervento Sociale – Unità di Strada (PIS). Il servizio resterà operativo fino al 31 agosto 2026, tutti i giorni, compresi i festivi, nelle fasce orarie più critiche, ed è rivolto agli over 65, alle persone con disabilità e ai cittadini fragili residenti nel Comune di Frosinone. L’intervento prevede: ascolto, informazioni utili per affrontare le ondate di calore, supporto per spesa e farmaci prescritti a domicilio, rifornimento di acqua nei luoghi sensibili e assistenza per alcune pratiche presso il medico di medicina generale. L’assistenza, affidata alla cooperativa Orizzonte Altri Colori, è completamente gratuita ed è disponibile tutti i giorni dalle ore 11.30 alle 15.30. Per richiedere il servizio è possibile contattare il 349 4791731 oppure scrivere a prontointerventosociale@distrettosocialefrosinone.it. «Stiamo vivendo giornate caratterizzate da temperature elevate che possono rappresentare un rischio, soprattutto per anziani, bambini, persone con patologie e per tutti coloro che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità – sottolinea il sindaco Riccardo Mastrangeli –. Invito i cittadini a seguire le indicazioni di prevenzione, evitando l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenendo una corretta idratazione e prestando attenzione alle persone che vivono situazioni di difficoltà. L’Amministrazione comunale sta monitorando costantemente l’evoluzione della situazione e mantiene alta l’attenzione, in coordinamento con i servizi territoriali e gli organismi preposti alla gestione delle emergenze – aggiunge il Primo cittadino –. In questi momenti è fondamentale il senso di comunità: un piccolo gesto, come verificare le condizioni di un vicino anziano o di una persona sola, può fare la differenza».

Redazione Digital