Alatri, chiostro delle storie ecco la rassegna di letture animate

Il “Chiostro delle storie” è una rassegna di letture animate a cura dei Gatti Ostinati, che si terrà venerdì 17 e 24 luglio e lunedì 3 e 31 agosto, presso il Chiostro di San Francesco di Alatri (dalle ore 21,00). L’iniziativa è rivolta a bambini e grandi (che vogliono sentirsi un po’ bambini) ed è stata fortemente voluta dal Comune di Alatri e dalla Biblioteca Comunale: attraverso l’ascolto, infatti, si costruisce un rapporto privilegiato verso i libri e le storie che questi contengono. Leggere per gli altri è un incontro, una relazione profonda tra le storie contenute nei libri, il narratore e gli ascoltatori. La lettura per gli altri ha inoltre la caratteristica di far percepire, in maniera diretta e distinta, quanto ogni storia abbia una propria specifica “voce” con una propria tessitura, col proprio timbro, con i suoi colori. In un’epoca dominata da voci sempre più uguali, meccaniche, sintetizzate, il “dare voce” acquista una rilevanza quasi civile: dare voce così come dare tempo, lasciare che una storia si snodi nella sua specifica temporalità, con il ritmo che le è proprio, e che costituisce un’esperienza “altra” del vivere, sottratta alla fretta, all’imprecisione, alla distrazione. Un’esperienza che sia anche un momento di tempo condiviso, comunitario, fatto di sorrisi e immaginazione. Il progetto “Il Chiostro delle Storie” è realizzato con il contributo regionale del Piano 2025 della legge regionale 24/2019 e si inserisce in un progetto più ampio di promozione della biblioteca comunale “Luigi Ceci”. L’offerta di letture animate proposta da due animatori culturali di lungo corso quali sono Davide Fischanger e Cataldo Nalli, si inserisce in maniera ottimale nel calendario delle manifestazioni organizzate dal Comune di Alatri, sottolinea il delegato alla cultura Sandro Titoni. Un appuntamento rivolto agli amanti della lettura e dei libri proposto in forma di animazione che non mancherà di appassionare tutti i partecipanti. La biblioteca comunale esce fuori dal proprio spazio canonico per incontrare il pubblico e renderlo partecipe delle gioie che solo la lettura può dare. “Con iniziative come questa vogliamo valorizzare la nostra biblioteca e i luoghi simbolo della città, offrendo occasioni di incontro e di crescita culturale per tutte le età. “Il Chiostro delle Storie” rappresenta un invito a riscoprire il piacere della lettura condivisa, capace di unire generazioni e rafforzare il senso di comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna, che arricchisce il cartellone estivo della città” afferma il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca.

Redazione Digital