Ferentino, teatro romano ecco “Nuvole” di Confine zero

“Nuvole” è la storia eterna di un padre e un figlio che non si capiscono, di una famiglia oppressa dai debiti e di una risoluzione che ha dell’incredibile: rivolgersi direttamente al grande filosofo Socrate per imparare il discorso più ingiusto, quello cioè che permette di non pagare i debiti – hanno affermato gli organizzatori – Commedia del commediografo greco Aristofane, andata in scena per la prima volta ad Atene nel del 423 AC., va in scena al Teatro Romano di Ferentino il prossimo 18 luglio alle 21 nella versione di Confine Zero, compagnia teatrale under 35, che rilegge oggi questo classico in modalità “live”, immortale, coinvolgente e divertente, dove poter contemplare le nostre miserie facendoci una bella risata. Lo spettacolo è infatti interattivo e sarà proprio il pubblico ad aiutare il protagonista fornendo gli strumenti atti a salvarlo dall’ira dei creditori. Un vero e proprio classico, immortale, senza tempo, coinvolgente e divertente, che consente – come nella migliore tradizione – di contemplare le nostre miserie facendoci una bella risata. Adattamento di Francesco Tozzi, con la regia di Guido Targetti e i costumi di Giulia Balbi. Sul palco gli attori Giorgio Coppone, Eleonora Guelfi, Giorgia Lunghi, Caterina Rossi e Francesco Tozzi”.

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