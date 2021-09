“I cambiamenti imposti dalle regole per il contenimento del virus hanno penalizzato, più di altri, attività come discoteche e sale da ballo, costrette per lungo tempo alla chiusura – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – La Regione Lazio, consapevole dell’importanza del settore, ha deciso quindi di finanziare con un milione di euro le micro, piccole e medie imprese che lavorano in questo campo, un sostegno doveroso a chi ha pagato caro il prezzo della pandemia. Gli operatori avranno, così, uno strumento in più per programmare la ripartenza con maggiori garanzie anche per tutti i lavoratori impiegati in questo ambito”.

Redazione Digital