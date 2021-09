L’ipotesi di green pass a messa non è al momento considerata. La precisazione arriva dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che aveva parlato di una «trattativa» in corso con il governo sull’argomento: in realtà, ha precisato poi Bassetti, il termine «trattativa» fa riferimento al Protocollo sottoscritto l’anno scorso. «Si tratta di una trattativa compiuta nel 2020, e che continua a essere valida ancora per l’oggi». La certificazione verde dunque «non è richiesta per partecipare alle celebrazioni. Si continua a osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote».