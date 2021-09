Veroli, aumentano i contagi 12 nuovi casi negli ultimi 3 giorni. Molto discutibile la gestione dell’emergenza nei mesi scorsi quando la situazione sembrava totalmente fuori controllo. Infatti in 35 giorni, tra marzo e aprile 2021, 18 morti. Veroli risultava in provincia di Frosinone tra i comuni con il più alto tasso di mortalità. La storia non si ripeta, se sarà necessario meglio intervenire subito senza restare con le mani in mano.

Redazione Digital