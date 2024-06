Olio di oliva, prezzo raddoppiato quasi 14 euro a bottiglia

In questi anni, in testa ai rialzi tendenziali si sono alternati svariati prodotti. L’olio di oliva ad esempio è in testa ininterrottamente agli aumenti annui da settembre 2023 ad oggi, ma prima, da aprile 2023 ad agosto 2023, è stata la volta dello zucchero, prima ancora si sono stati i voli nazionali, l’energia elettrica del mercato libero e così via.

Ma quali di questi tanti prodotti, dopo vari saliscendi, vince la classifica di questi 3 anni di incrementi astronomici? I voli internazionali rispetto a maggio del 2021 decollano del 132,3%, mentre la medaglia d’argento va all’olio di oliva che in 3 anni è quasi raddoppiato di prezzo (+93,5%). Sul gradino più basso del podio i voli nazionali con +55,1%. Al quarto posto lo zucchero (+51,6%), poi il gas (+50,2%), il riso (+45,1%), al settimo posto le patate (+43,3%), poi alberghi motel e pensioni (+41,5%) ed energia elettrica (+39,5%). Chiudono la top ten i gelati con +37,8%.

Si segnalano poi la margarina (11esimo posto, +37,6%), i pacchetti vacanza nazionali (12esimo, +36,9%), il latte conservato (14esimo, +34,1%), il burro (16esimo, +33,6%), la pasta (22esimo, +27,3%). Chiudono la classifica: farina (29esimo, +24,6%), uova e pane (30esimo, entrambi a +24,5%).

Per quanto riguarda, invece, la tradizionale top ten annua, al primo posto sempre l’olio di oliva con un incremento del 44,9% su maggio 2023. Al secondo posto i pacchetti vacanza nazionali con +20,4%, un dato che certo non fa ben sperare per le prossime vacanze estive. Medaglia di bronzo per i supporti con registrazioni di suoni, immagini e video con +15,8%. Chiudono la top ten Alberghi, motel, pensioni e simili che costano il 7,8% in più rispetto alla scorsa Primavera.

In testa alla top ten mensile, la frutta fresca che in appena un mese aumenta del 6,2%. Medaglia d’argento per servizi di rilegatura testi e e-book download con +5,9%. Al terzo posto alberghi, motel, pensioni e simili con +5,3% rispetto ad aprile 2024. corriere.it