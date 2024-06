Caffè e cappuccino al bar, prezzi alle stelle in tutta Italia

Fare colazione al bar è diventato più costoso. Il caffè del bar costa in media 1,17 euro, mentre il cappuccino arriva a costare in media 1,64 euro. I cornetti vuoti costano in media 1,22 euro, quelli farciti 1,39 euro.

Caffè e cappuccino sono in media più cari a Nord-Est e più economici al Centro-Sud e nelle Isole, ma in tutte le aree del Paese si è registrato un generale aumento rispetto al 2022. A dirlo è un’indagine di Altroconsumo che rileva come il caffè al banco del bar costi in media il 6% in più rispetto a due anni fa e il cappuccino il 7% in più. L’incremento più alto però lo hanno avuto le brioches: che siano vuote o farcite costano il 13% in più del 2022.

ltroconsumo ha chiesto a più di 1.400 italiani quali sono le loro abitudini a tavola, al costo di caffè, cappuccino e cornetto. Il 69% degli intervistati ha dichiarato di fare sempre colazione a casa e solo l’1% dichiara di non farla quasi mai a casa. Il bar è riservato ai weekend o ai giorni festivi: il 28% dichiara di fare colazione lì una volta alla settimana. Facendo una media, la colazione a casa viene consumata più di sei giorni alla settimana mentre al bar una volta ogni due settimane.

L’81% degli intervistati preferisce la colazione dolce, in particolare gli under 35. Solo il 3% invece sceglie la colazione salata, mentre il 16% alterna alimenti dolci e salati. La colazione mista è amata soprattutto tra coloro che hanno più di 35 anni. Il protagonista è il caffè in tutte le sue versioni (moka, cialde, capsule, espresso): lo beve sempre o spesso il 72% di chi fa colazione a casa e il 68% di chi fa colazione al bar.

Oltre metà degli italiani che fanno colazione a casa mangiano spesso o sempre biscotti (51%), ma apprezzano anche le confetture o le creme spalmabili dolci (28% degli intervistati) accompagnate dalle fette biscottate (26%) e, a seguire, i cereali o muesli. Al bar naturalmente le preferenze cambiano: al primo posto c’è il cornetto, consumata spesso o sempre dal 68% degli intervistati, seguito da altri tipi di paste o pasticcini (18%) o torte (10%). corriere.it