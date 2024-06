Nonno accelera ed entra con la macchina nel supermercato, travolge casse e scaffali

L’auto che accelera e all’improvviso sfonda le vetrine, travolge casse e scaffali ed entra nel supermercato. Incredibile incidente, per fortuna senza feriti, ma in quel momento erano molti i clienti presenti, a Parabiago nella mattinata di domenica 2 giugno. Una Mercedes station wagon con alla guida un uomo di 90 anni ha «sfondato» le vetrine del supermercato Unes di via Cuoco e si è schiantata contro le casse. L’uomo alla guida, sotto choc, è stato soccorso dal 118 e portato in codice verde all’ospedale di Castellanaza (Varese). Illesi solo per un colpo di fortuna dipendenti e clienti. I testimoni hanno raccontato di aver sentito un grande botto, poi i rumori di vetri che si infrangevano e ancora un boato molto forte quando l’auto si è schiantata contro le casse e gli scaffali. Sembra che all’origine di tutto ci sia un errore da parte dell’autista che avrebbe innescato per errore la marcia automatica in avanti. Per estrarre la vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. corriere.it