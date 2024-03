Nuovo monumento ai Bersaglieri in Ciociaria, ecco l’inaugurazione

“È stata intensa e partecipata la cerimonia commemorativa per il ventennale della sezione bersaglieri ‘Enrico Toti’ di Fumone – ha affermato Matteo Campoli, sindaco di Fumone – L’inaugurazione del monumento ha rappresentato senza dubbio il punto più toccante: undici anni di attesa per la sistemazione della pietra, fulcro del monumento, sono stati compensati da questo nuovo progetto che abbiamo portato avanti, con grande orgoglio, come amministrazione comunale. Il monumento con la pietra scolpita dove tutti possono ammirarla, è una giusta risposta all’associazione e agli appassionati. Una promessa fatta anche e soprattutto ai cari amici bersaglieri che purtroppo non sono più qui con noi ma che ci tenevano tantissimo che questo monumento venisse esposto in paese. A loro ho dedicato il mio pensiero più profondo durante la manifestazione. Non nego sia stata per me una grande emozione presiedere una così grande e sentita manifestazione iniziata con un corteo che dal municipio si è recato a depositare una corona al nostro monumento dei caduti, accompagnato dalla fanfara di Guidonia che ringraziamo per la presenza e il grande spettacolo che ci ha regalato. Dal monumento, siamo scesi a piedi accompagnati anche dal nostro gonfalone fino a piazza Volubro, dove si è svolta la cerimonia inaugurale. Ringrazio i bersaglieri presenti della nostra sezione e tutti coloro che sono intervenuti; la nostra Polizia Locale, la Polizia Locale della città di Trivigliano e la Protezione Civile di Alatri per il servizio reso. Ringrazio i tantissimi concittadini presenti alla manifestazione”.

Redazione Digital