Isola del Liri, centrodestra unito Ruspandini Maura e Quadrini a sostegno di Bovenga

Si è svolto ieri l’evento “Dialogo con la Storia: Giustiniano Nicolucci, Scienziato, Politico, Isolano”, organizzato da Luca Fiorletta e da Gioventù Nazionale di Isola del Liri. Ieri si ricordava la giornata dell’ Unità Nazionale, della bandiera, dell’inno e della Costituzione e Gioventù Nazionale di Isola del Liri ha deciso di festeggiare l’occasione dedicando a Giustiniano Nicolucci uomo di grande cultura e politico e ciò che ha reso questo evento ancora più significativo è stata la manifesta unità del centro-destra, con particolare rilievo per Fratelli d’Italia e Forza Italia, nel sostegno alla candidatura di Debora Bovenga per la carica di sindaco di Isola del Liri.

Massimo Ruspandini ha affermato: “Debora Bovenga è l’unica vera alternativa per amministrare Isola del Liri”. Una dichiarazione che sottolinea l’importanza e la fiducia riposta nella candidata.

Anche Daniele Maura ha elogiato le qualità di Debora Bovenga, definendola “una donna di grande cultura in grado di risollevare Isola del Liri”.

Il sostegno non si è limitato alle parole: il consigliere provinciale Gianluca Quadrini ha manifestato il suo pieno appoggio sin dall’inizio della campagna elettorale, promettendo di restare al fianco di Bovenga fino alla fine. Il vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Abbate, ha espresso fiducia nelle capacità di Bovenga, sottolineando che ha tutte le qualità necessarie per essere un sindaco capace di guidare il paese verso un futuro migliore. Anche il consigliere regionale e sindaco di Ceccano, Roberto Caligiore, ha confermato il sostegno dell’intero centro-destra a Debora Bovenga, dimostrando un’unità di intenti che va oltre i confini comunali. L’intervento dell’esponente di Gioventù Nazionale di Frosinone, Armando Conte, ha arricchito ulteriormente l’evento, dimostrando la solidarietà e l’unità del centro-destra.

Il referente di Gioventù Nazionale di Isola del Liri, Luca Fiorletta, ha espresso soddisfazione per l’affluenza ed il successo dell’iniziativa, ed ha annunciato il sostegno del movimento giovanile di Fratelli d’Italia alla candidatura di Maria Debora Bovenga.

In conclusione, l’evento “Dialogo con la Storia” ha non solo offerto uno spaccato della ricca cultura e storia locale, ma ha anche evidenziato un importante fronte comune: tutto il centro-destra è unito dietro Debora Bovenga come sindaco, con la ferma convinzione che possa portare Isola del Liri verso nuovi traguardi.

Redazione Isola del Liri