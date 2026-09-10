Multe salate e patenti ritirate, in Ciociaria controlli a tappeto

I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, nell’ambito dei servizi coordinati predisposti dal Comando Provinciale di Frosinone, hanno svolto un’articolata attività di controllo del territorio nei comuni di Pontecorvo, Ausonia, San Giovanni Incarico, Ceprano ed Arce. L’operazione, finalizzata a incrementare la sicurezza stradale e a contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato alla denuncia a piede libero di tre persone e alla segnalazione di due soggetti per uso personale di droghe. Nel corso delle verifiche operate lungo le principali arterie e nei luoghi di aggregazione:

Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere: ad Ausonia, un giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di un coltello a serramanico e di una mazza da baseball in legno, sottoposti a sequestro.

Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: a San Giovanni Incarico, un uomo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in violazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno in quel comune. Il medesimo, trovato contestualmente in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, è stato anche segnalato alla Prefettura per uso personale.

Guida in stato di ebbrezza: a Castrocielo, un uomo alla guida di un monopattino elettrico è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. I successivi accertamenti etilometrici hanno evidenziato un tasso alcolemico nettamente superiore ai limiti di legge (pari a 2,53 g/l). Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e l’uomo è stato deferito in stato di libertà.

Contrasto agli stupefacenti: a Ceprano, nei pressi di un locale pubblico, i militari hanno controllato e segnalato alla Prefettura un ulteriore soggetto trovato in possesso di circa 1,7 grammi di hashish.

Complessivamente, il dispositivo di controllo ha consentito di identificare 161 persone e verificare 124 automezzi. Nell’ambito delle attività sono stati eseguiti 10 accertamenti etilometrici, 3 perquisizioni personali/veicolari, elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirata una patente e sottoposti a sequestro amministrativo due veicoli. I servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri proseguiranno con costante intensità anche nei prossimi giorni in tutta la provincia, con l’obiettivo di garantire livelli sempre più elevati di sicurezza pubblica e prevenzione dei reati.

Redazione Digital