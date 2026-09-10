È venuta a mancare Celeste Sirizzotti in Fraja

di · 10 Settembre 2026

È venuta a mancare Celeste Sirizzotti “Maestra Celestina” in Fraja . Conosciuta da molti a Veroli e non solo. Generosa e cordiale, ricordata con affetto da tutti. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.